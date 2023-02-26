Конгрессмен Маккол: вопрос поставок США Украине истребителей F-16 не был снят с обсуждения

Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что вопрос о поставках Вашингтоном Киеву истребителей F-16 пока не был снят с обсуждения и может быть продолжен, сообщает телеканал ABC News.

«Это не снято с обсуждения, при достаточном давлении конгресса с обеих сторон, мы можем дать Украине то, что им нужно для победы», — заявил конгрессмен.

Он также выразил мнение, что передача Украине истребителей и ракетных комплексов ATACMS является обоснованной. По его мнению, если США передадут Киеву «правильные» вооружения, то Вашингтону не придется оказывать ему дальнейшую помощь в конфликте слишком долго.

Ранее британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон рассказал, что военные действия на Украине могли быть прекращены еще в апреле прошлого года, однако этого не произошло из-за вмешательства заинтересованных в отмывании денег лиц, которые зарабатывают на продолжении боевых действий.