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22:59, 26 февраля 2023Мир

В Британии обвинили Украину в масштабном отмывании денег

Британский политический обозреватель Робинсон обвинил Украину в масштабном отмывании денег

Фото: Pixabay

Британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон в эфире телеканала GB News выступил с обвинениями в адрес Украины, указав на то, что страна проводит масштабную операцию по отмыванию денег.

«Я думаю, что Украина — это коррумпированный режим, который проводит масштабную операцию по отмыванию денег», — заявил он.

Эксперт уточнил, что Киев забирает у западных стран миллиарды долларов и «запихивает их обратно в чемоданы» западных политиков. По его мнению, военный конфликт на Украине мог закончиться еще в апреле прошлого года, однако этого не произошло из-за вмешательства заинтересованных в отмывании денег лиц, которые зарабатывают на продолжении боевых действий.

Ранее Либертарианская партия США осудила отправку Киеву 100 миллиардов долларов военной помощи, назвав ее преступной. Партия указала на то, что Украина не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, призвав власти страны перестать направлять Киеву финансовую и военную помощь.

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Марина Совина
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