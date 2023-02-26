В США назвали преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи

Либертарианская партия США назвала преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов

Либертарианская партия США на своей странице в Twitter осудила отправку Киеву 100 миллиардов долларов военной помощи, назвав ее преступной.

Партия указала на то, что Украина не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, и призвала власти страны перестать направлять Киеву финансовую и военную помощь. «Отправка 100 миллиардов долларов Украине, пока американцы страдают от инфляции, преступна», — сказано в сообщении.

Ранее бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс рассказала, что Вашингтону следует перестать считать, что в текущей ситуации на Украине время на стороне Киева. По ее мнению, США «отстают» в предоставлении Украине военной помощи. Она считает, что Вашингтону необходимо лучше представлять, в чем в дальнейшем будет нуждаться Киев, отметив, что на осуществление поставок уходит большое количество времени.