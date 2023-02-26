Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 26 февраля 2023Мир

В США назвали преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи

Либертарианская партия США назвала преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов

Фото: Pixabay

Либертарианская партия США на своей странице в Twitter осудила отправку Киеву 100 миллиардов долларов военной помощи, назвав ее преступной.

Партия указала на то, что Украина не является штатом, территорией или анклавом Соединенных Штатов, и призвала власти страны перестать направлять Киеву финансовую и военную помощь. «Отправка 100 миллиардов долларов Украине, пока американцы страдают от инфляции, преступна», — сказано в сообщении.

Ранее бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс рассказала, что Вашингтону следует перестать считать, что в текущей ситуации на Украине время на стороне Киева. По ее мнению, США «отстают» в предоставлении Украине военной помощи. Она считает, что Вашингтону необходимо лучше представлять, в чем в дальнейшем будет нуждаться Киев, отметив, что на осуществление поставок уходит большое количество времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем
В США назвали преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи
Тысячи человек потребовали закрыть американскую базу Рамштайн в Германии
Фанаты турецкого клуба устроили акцию помощи пострадавшим в землетрясении детям
В США оценили необходимость военных контактов с Китаем
Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине
Нутрициолог раскрыла пять правил перехода к постной пище
В Белоруссии опровергли сообщения о перестрелке на границе с Украиной
В США рассказали о потерях Польши на Украине
Германия решила восполнить свои военные запасы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.