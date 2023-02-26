Кондолиза Райс заявила об отставании США в предоставлении Украине помощи

Экс-госсекретарь США Райс заявила, что США отстают в предоставлении Украине военной помощи

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс рассказала, что Вашингтону следует перестать считать, что в текущей ситуации на Украине время на стороне Киева. По ее мнению, США «отстают» в предоставлении Украине военной помощи, сообщает CBS News.

«Мне кажется, что иногда мы немного отстаем в том, что передаем украинцам. Мы не собирались поставлять Украине средства ПВО, потом мы их предоставили, то же самое с танками и бронетехникой», — заявила она.

Экс-госсекретарь считает, что Вашингтону необходимо лучше представлять, в чем в дальнейшем будет нуждаться Киев, отметив, что на осуществление поставок уходит большое количество времени. Она добавила, что, несмотря на имеющиеся проблемы у США с запасами вооружений, необходимо приложить все усилия для того, чтобы максимально ускорить передачу Украине военной помощи. В связи с этим она предложила перестать думать, что время находится на стороне Киева.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в обозримом будущем Вашингтон не видит решения в вопросе по поводу отправки Украине истребителей F-16.