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17:17, 26 февраля 2023Мир

В Белом доме высказались об отправке истребителей Украине

Белый дом: вопрос об отправке Украине истребителей F-16 не будет решен в обозримом будущем

Фото: South Korean Defence Ministry / Reuters

В обозримом будущем Вашингтон не видит решения в вопросе по поводу отправки Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сообщил представитель Белого дома.

До этого Салливан заявлял об отсутствии у Украины нужды в поставках истребителей F-16 в скором времени. По его словам, боевая авиация понадобится Киеву в долгосрочной перспективе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в США список желаемого вооружения, включая истребители F-16. Они, по мнению Зеленского, нужны Украине для ускорения окончания боевых действий.

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Варвара Кошечкина
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В Белом доме высказались об отправке истребителей Украине
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