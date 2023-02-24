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06:09, 24 февраля 2023Мир

США заявили об отсутствии нужды Украины в истребителях F-16 в скором времени

Советник Байдена Салливан: Украина не нуждается в истребителях F-16 в скором времени

Фото: Richard Chung / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об отсутствии у Украины нужды в поставках истребителей F-16 в скором времени. По его словам, боевая авиация понадобится Киеву в долгосрочной перспективе, сообщает CNN.

«F-16 не представляют собой вопрос краткосрочной перспективы», — заявил он, отметив, что в настоящее время Украина сосредоточена на контрнаступлении против российских войск.

По словам Салливана, истребители необходимы Киеву в долгосрочной перспективе. Он уточнил, что американский лидер Джо Байден обсуждал этот вопрос со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за время с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 387 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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