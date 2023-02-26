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08:57, 26 февраля 2023Мир

Зеленский захотел отправить в США список желаемого вооружения

CNN: Зеленский намерен отправить США список нужного Киеву вооружения, включая истребители

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в США список желаемого вооружения, включая истребители F-16. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации осведомленного источника, украинский лидер в ходе встречи с главой комитета палаты Конгресса по международным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей заявил, что составит перечень вооружений, необходимых Киеву.

Предполагается, что в список войдут истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, нужны Украины для ускорения окончания боевых действий.

Ранее Маккол сообщил о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей F-16. По его словам, поддержка соответствующего решения растет ежедневно. «Я думаю, [сейчас наконец] появляется импульс для того, чтобы произошла [передача истребителей]», — указал он.

Марина Совина
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