Зеленский захотел отправить в США список желаемого вооружения

CNN: Зеленский намерен отправить США список нужного Киеву вооружения, включая истребители

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в США список желаемого вооружения, включая истребители F-16. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации осведомленного источника, украинский лидер в ходе встречи с главой комитета палаты Конгресса по международным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей заявил, что составит перечень вооружений, необходимых Киеву.

Предполагается, что в список войдут истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, нужны Украины для ускорения окончания боевых действий.

Ранее Маккол сообщил о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей F-16. По его словам, поддержка соответствующего решения растет ежедневно. «Я думаю, [сейчас наконец] появляется импульс для того, чтобы произошла [передача истребителей]», — указал он.

