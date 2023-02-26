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12:36, 26 февраля 2023Мир

40 мигрантов погибли при кораблекрушении в Италии

La Repubblica: 40 тел мигрантов обнаружили после кораблекрушения у южных берегов Италии

Фото: Massimo Todaro / Shutterstock / Fotodom

У южных берегов Италии перед пляжем в районе Кротоне произошло кораблекрушение, после происшествия обнаружили тела 40 мигрантов, пишет газета La Repubblica.

По данным издания, среди найденных на пляже есть тело одного новорожденного. Предположительно, на перевернувшемся судне находилось 250 человек, прибывших из Ирана, Пакистана и Афганистана.

Еще 50 мигрантов удалось спасти. Патрульные катера продолжают поиск выживших. К месту происшествия уже прибыли сотрудники полиции, карабинеры, а также представители Красного Креста.

17 февраля сообщалось, что неподалеку от столицы Болгарии Софии в грузовике нашли тела 18 задохнувшихся мигрантов. Спасшихся беженцев доставили в больницу.

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Анна Щербакова
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