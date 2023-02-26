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17:59, 26 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко разрешил белорусам выпить по 50 граммов на Масленицу

Президент Лукашенко призвал белорусов не есть много блинов и разрешил выпить по 50 граммов

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своих сограждан с Масленицей и призвал не есть много блинов. Также он разрешил белорусам выпить по 50 граммов. Соответствующее видео опубликовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Много не ешьте блинов, ибо будете такими как я. Но сегодня можно и, я не люблю алкашей, но 50 грамм вы можете выпить и блинами закусить. С праздником вас!» — сказал президент.

25 февраля Лукашенко рассказал журналистам, что накануне вечером долго общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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