Лукашенко разрешил белорусам выпить по 50 граммов на Масленицу

Президент Лукашенко призвал белорусов не есть много блинов и разрешил выпить по 50 граммов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своих сограждан с Масленицей и призвал не есть много блинов. Также он разрешил белорусам выпить по 50 граммов. Соответствующее видео опубликовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Много не ешьте блинов, ибо будете такими как я. Но сегодня можно и, я не люблю алкашей, но 50 грамм вы можете выпить и блинами закусить. С праздником вас!» — сказал президент.

25 февраля Лукашенко рассказал журналистам, что накануне вечером долго общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.