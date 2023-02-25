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13:00, 25 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о долгом общении с Путиным накануне вечером

Лукашенко рассказал, что накануне вечером долго общался с Путиным

Фото: Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что накануне вечером долго общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», — сказал он.

Также 25 февраля сообщалось, что Лукашенко назвал фейками «планы поглощения» Белоруссии Россией. По его словам, информация о якобы имеющихся планах поглощения Белоруссии Россией представляют собой попытку разрубить союзные отношения двух стран.

Ранее белорусский лидер пригрозил жестким и быстрым ответом на любую агрессию. Он подчеркнул, что миролюбие Минска не является синонимом жертвенности. По словам политика, республика также должна прямо и открыто заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность политики и свою надежность как ответственного партнера.

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Игорь Дмитров
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