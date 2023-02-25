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12:07, 25 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал фейками «планы поглощения» Белоруссии Россией

Лукошенко: фейки о планах поглощения Белоруссии РФ стали попыткой разрубить союз

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Фейки о якобы имеющихся планах поглощения Белоруссии Россией представляют собой попытку «разрубить» союзные отношения двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — сказал он.

По его словам, стратегия России в отношении Белоруссии — «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».

«100 процентов. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом», — заверил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил жестким и быстрым ответом на любую агрессию в сторону республики. Он подчеркнул, что белорусское миролюбие не является синонимом жертвенности. По словам политика, республика также должна прямо и открыто заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность политики и свою надежность как ответственного партнера.

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Игорь Дмитров
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