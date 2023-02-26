Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 26 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых

Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, из-за чего их потери растут

Фото: Marko Djurica / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает спецтехники для эвакуации раненых.

По его утверждению, поставляемая от западных стран техника не позволяет эвакуировать раненых, и украинские военные переоборудуют под эти цели гражданские автомобили. Из-за их низкой проходимости и отсутствии нужных санитарных условий потери ВСУ растут, добавил Марочко.

Ранее в феврале Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины укрепляют запасные позиции на случай прорыва обороны на двух направлениях — купянском и краснолиманском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В США заявили о продаже Россией нефти выше предельной цены
В Крыму собрались строить новое водохранилище
В ЛНР рассказали о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых
Гол Малкина помог «Питтсбургу» прервать серию поражений в НХЛ
Зеленский захотел отправить в США список желаемого вооружения
Пользователям Windows предрекли проблемы с браузерами
Cреди республиканцев возник раскол после слов Пенса об Украине
Пушилин заявил о превращении Украины в полигон НАТО
Врач рассказала о восстановлении после интимной пластики
Военный историк оценил шансы на реализацию мирного плана Китая по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.