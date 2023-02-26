В ЛНР рассказали о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых

Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, из-за чего их потери растут

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает спецтехники для эвакуации раненых.

По его утверждению, поставляемая от западных стран техника не позволяет эвакуировать раненых, и украинские военные переоборудуют под эти цели гражданские автомобили. Из-за их низкой проходимости и отсутствии нужных санитарных условий потери ВСУ растут, добавил Марочко.

Ранее в феврале Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины укрепляют запасные позиции на случай прорыва обороны на двух направлениях — купянском и краснолиманском.