Российские военные взяли опорный пункт ВСУ и продвинулись на Марьинском направлении

В результате удачных наступательных действий российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении, ставя под угрозу оборону украинских подразделений на юго-западной окраине Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Также российским военным удалось взять один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время штурма разведгруппа столкнулась с сопротивлением. Из четырех защитников пытался отбиваться лишь один, им оказался наемник из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен.

14 февраля российские войска начали активно штурмовать огневые точки ВСУ, расположенные в пятиэтажках города Марьинка. По словам военнослужащего с позывным Тишина, во время штурма украинская авиация впервые за более чем месяц начала обстреливать российские позиции.