Стало известно о штурме огневых точек ВСУ в пятиэтажках Марьинки

RT: российские войска начали активно штурмовать огневые точки ВСУ в пятиэтажках Марьинки

Российские войска начали активно штурмовать огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в пятиэтажках города Марьинка. Об этом стало известно Telegram-каналу RT.

Отмечается, что после взятия опорных пунктов противника, бойцам предстоит зачистить частный сектор. По словам военнослужащего с позывным Тишина, во время штурма украинская авиация впервые за более чем месяц начала обстреливать российские позиции.

«Вертолёты противника отработали по нашим передним линиям, вчера тоже. До этого каждый день так же отрабатывали самолёты, вертолёты противника, но почему-то на месяц они перестали это делать — было затишье», — рассказал он.