Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 14 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об ожесточенных боях в западной части Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ожесточенных боях в западной части Марьинки

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ходе боевых действий в регионе. Соответствующие подробности он раскрыл в эфире Первого канала.

По его словам, в западной части города Марьинка идут ожесточенные бои. «Но это вселяет определенную надежду с выходом уже на новые дистанции», — заявил собеседник телеканала.

Ранее военкоры проекта WarGonzo также сообщали об активных боевых действиях в указанном населенном пункте. Кроме того, уточнялось, что с востока российские силы ведут огонь по позициям противника с высот, а с запада замыкают «кольцо окружения».

В конце января появились сведения о том, что Киев перебрасывает резервы в район Марьинки. Пушилин предположил, что таким образом командование Вооруженных сил Украины старается максимально оттянуть взятие населенного пункта российскими войсками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте
Армения передаст Азербайджану обновленный вариант мирного договора
В соседней с Россией провинции Китая заметили НЛО
Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат
Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей на Украину
Адвокат забыл убрать пистолет и умер от пулевого ранения во время МРТ
Мизулина предложила сделать творчество иноагентов народным достоянием
Володин призвал обсудить наказание для поливающих грязью Россию
В Шереметьево задержали прилетевшую из Омана россиянку с маслом каннабиса
Казахстан заменил Европе российский уголь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.