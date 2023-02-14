В ДНР рассказали об ожесточенных боях в западной части Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ожесточенных боях в западной части Марьинки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ходе боевых действий в регионе. Соответствующие подробности он раскрыл в эфире Первого канала.

По его словам, в западной части города Марьинка идут ожесточенные бои. «Но это вселяет определенную надежду с выходом уже на новые дистанции», — заявил собеседник телеканала.

Ранее военкоры проекта WarGonzo также сообщали об активных боевых действиях в указанном населенном пункте. Кроме того, уточнялось, что с востока российские силы ведут огонь по позициям противника с высот, а с запада замыкают «кольцо окружения».

В конце января появились сведения о том, что Киев перебрасывает резервы в район Марьинки. Пушилин предположил, что таким образом командование Вооруженных сил Украины старается максимально оттянуть взятие населенного пункта российскими войсками.

