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15:19, 26 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии подсчитали возможных мобилизованных

В Белоруссии заявили о возможности мобилизовать 1,5 млн человек при военном положении

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что в случае введения в стране военного положения будет мобилизовано порядка 1,5 миллиона человек. Об этом пишет Белта.

«Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения — структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 миллиона человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы», — подсчитал Вольфович.

Секретарь белорусского Совбеза также добавил, что всего в Белоруссии проживает девять миллионов граждан, восемь из которых при необходимости будут работать в промышленности, образовании и медучреждениях. «Потому что жизнь не остановишь, и в военное время нужно заниматься этим», — поделился он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не желает войны, но готова защищать суверенитет. По его словам, страна выступает за мирное решение проблем. «Мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно», — отметил он.

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Варвара Кошечкина
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