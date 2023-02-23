Лукашенко заявил о нежелании Белоруссией войны

Лукашенко заявил о готовности защищать независимость и суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не желает войны, но готова защищать суверенитет. Слова политика, прозвучавшие в ходе беседы с китайскими журналистами, приводит БЕЛТА.

По его словам, страна выступает за мирное решение проблем. «Мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно», — отметил он.

Во время интервью белорусский политик также анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающимся ситуации на Украине. По его данным, он выступит с соответствующим посланием «сегодня-завтра».

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович рассказал, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку у границ государства. Так, он сообщил, что в настоящее время растет напряженность у границ Белоруссии, а также в зоне ответственности ОДКБ, что не может не беспокоить республику, председательствующую в организации.