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17:18, 23 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина по ситуации на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: председатель КНР Си Цзиньпин выступит с посланием

Фото: Athit Perawongmetha / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающегося ситуации на Украине. Слова белорусского политика, прозвучавшие в ходе беседы с китайскими журналистами, приводит агентство БЕЛТА.

По данным Лукашенко, Си Цзиньпин выступит с соответствующим посланием «сегодня-завтра».

Белорусский лидер также высказал мнение о том, что игнорирование позиции Китая относительно конфликта на Украине приведет к негативным последствиям. «Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», — сказал он, призвав тех, кому будут адресованы слова политика, принять их всерьез и сделать «определенные шаги».

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Варвара Кошечкина
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