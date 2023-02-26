Посол заявил о невозможности построить систему безопасности в Европе без России

Посол РФ в ФРГ Нечаев: система безопасности в Европе не может быть построена без России

Систему безопасности в Европе невозможно построить без России, об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

«Было бы крайне наивно и иллюзорно полагать, что система прочной безопасности в Европе может быть сформирована без и тем более против России», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он напомнил о словах президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что Москва намерена твердо отстаивать позицию, что в современном мире не должно быть разделения на цивилизованные страны и все остальные.

Нечаев добавил, что необходимо честное партнерство, отрицающее любую исключительность. Посол также указал, что в отношениях России и Германии наступил беспрецедентный кризис, однако Берлин не готов к восстановлению отношений.

Дипломат отметил, что рассчитывать на скорое восстановление прежнего уровня контактов не приходится, тем не менее в ФРГ наблюдается усиление политических сил, выступающих за мирное урегулирование на Украине.

Ранее обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail заявил, что в Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта.

