Автор Daily Mail Джуэр: в Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине

В Германии усилились призывы прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.

Журналист напомнил, что в феврале крайне-левый немецкий политик Сара Вагенкнехт вместе с феминистской Алисой Шварцерс опубликовали петицию под названием «манифест за мир», подписи под которой оставили более полумиллиона немцев. Документ призывает к прекращению оружейных поставок Украине и запуску переговорного процесса. Кроме того, в субботу, 25 февраля, в Берлине пройдет крупный митинг, организованный авторами петиции. Ожидается, что его посетят как крайне правые, так и крайне левые немецкие политики, которых Джуэр обвинил в защите позиций России.

По словам публициста, отказ от боевых действий будет означать, что Россия сохранит контроль над значительными территориями. В заголовке своей статьи автор даже задается вопросом: «Неужели немцы уже хотят бросить Украину?» В частности, Джуэр напомнил о недавнем опросе общественного мнения, который показал, что решение канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине танки Leopard поддержали 44 процента опрошенных, тогда как 39 процентов сочли этот шаг ошибкой.

Журналист отмечает, что Шольцу все сложнее воплотить в жизнь амбициозные планы по помощи Украины и добиться поддержки среди немцев. «Измученная чувством вины за Холокост, послевоенная Германия всегда осторожно ступала на мировую арену и придерживалась пацифистского подхода в конфликтах», — отметил Джуэр. По его словам, каждое решение по передаче Киеву оружия дается немецкому лидеру крайне мучительно, поскольку в стране растут опасения дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, тогда как ему следовало бы перейти все «красные линии», передав Вооруженным силам Украины все доступные системы вооружения. Мельник указал, что Шольц уже совершил «эпохальное нарушение табу», когда объявил о военной помощи Киеву, однако тут же отметил, что реализация обещанного Берлином сильно запаздывает.

