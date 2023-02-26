Зеленский подписал указы о введении новых санкций против россиян

Зеленский рассказал о подписании трех указов о введении новых санкций против россиян

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал о подписании указов, вводящих в действие новые санкции против россиян.

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну», — заявил он.

Глава государства уточнил, что подписал три указа для реализации решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Он добавил, что под ограничения попадет ряд представителей сферы спорта, а также те, кто якобы помогает содержать структуры наемников в России.

Ранее Зеленский после принятия нового, десятого пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) призвал усилить давление на Москву. По его словам, Киев ожидает от ЕС решительных шагов против российской госкорпорации «Росатом» и атомной промышленности, а также увеличения давления на российские банки и военнослужащих.