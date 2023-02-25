Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский после принятия нового, десятого пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) призвал усилить давление на Москву. Соответствующий комментарий был опубликован в субботу, 25 февраля, в Twitter-аккаунте главы государства.
«Десятый пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы», — написал Зеленский и добавил, что Евросоюз должен увеличить давление на Россию.
По его словам, Киев ожидает от ЕС решительных шагов против российской госкорпорации «Росатом» и атомной промышленности, а также увеличения давления на российские банки и военнослужащих.
О том, что Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщалось 25 февраля. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, новый пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны». Он добавил, что ЕС продолжит усиливать давление на Москву и «будет делать это столько, сколько потребуется».