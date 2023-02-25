Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против России

Зеленский после принятия десятого пакета санкций ЕС призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия нового, десятого пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) призвал усилить давление на Москву. Соответствующий комментарий был опубликован в субботу, 25 февраля, в Twitter-аккаунте главы государства.

«Десятый пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы», — написал Зеленский и добавил, что Евросоюз должен увеличить давление на Россию.

По его словам, Киев ожидает от ЕС решительных шагов против российской госкорпорации «Росатом» и атомной промышленности, а также увеличения давления на российские банки и военнослужащих.

О том, что Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщалось 25 февраля. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, новый пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны». Он добавил, что ЕС продолжит усиливать давление на Москву и «будет делать это столько, сколько потребуется».