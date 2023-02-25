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18:42, 25 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против России

Зеленский после принятия десятого пакета санкций ЕС призвал усилить давление на Россию

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия нового, десятого пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) призвал усилить давление на Москву. Соответствующий комментарий был опубликован в субботу, 25 февраля, в Twitter-аккаунте главы государства.

«Десятый пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы», — написал Зеленский и добавил, что Евросоюз должен увеличить давление на Россию.

По его словам, Киев ожидает от ЕС решительных шагов против российской госкорпорации «Росатом» и атомной промышленности, а также увеличения давления на российские банки и военнослужащих.

О том, что Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, сообщалось 25 февраля. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, новый пакет санкций нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны». Он добавил, что ЕС продолжит усиливать давление на Москву и «будет делать это столько, сколько потребуется».

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Олег Давыдов
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