Федеральная трасса М-11 оказалась перекрытой из-за крупного ДТП

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошло крупное ДТП, один человек погиб

Российская федеральная трасса М-11«Нева» оказалась перекрытой в сторону Москвы из-за крупной аварии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала «112», в ДТП попали порядка 25 автомобилей, в том числе несколько грузовиков. Одна женщина погибла, еще 12 человек пострадали, в том числе один ребенок. Очевидцы утверждают, что дорога не была расчищена.

Авария произошла в Новгородской области после поворота на Новоселицы. В данный момент на участке пути из Санкт-Петербурга в Москву образовалась пробка, поэтому движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.

Ранее в Новгородской области на трассе М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.