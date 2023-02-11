В результате ДТП в Новгородской области погибли два человека

Двое мужчин погибли в результате ДТП на скоростной трассе «Нева» в Новгородской области

В Новгородской области на скоростной платной трассе М-11 «Нева» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в паблике «Отдел ГИБДД «Новгородский» в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, ДТП произошло на 542-м километре трассы. Вследствие аварии от полученных травм скончались двое мужчин — водитель и пассажир легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.

Судя по опубликованному в паблике видеоролику с места аварии, транспортное средство получило значительные повреждения, его кузов сильно деформирован. Сотрудники ГИБДД заняты выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода. Известно, что 83-летний россиянин переходил дорогу вне пешеходного перехода. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.