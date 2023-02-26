В США рассказали о потере украинскими политиками веры в победу

Обозреватель WP Роджин: депутаты Рады перестают верить в победу Украины в конфликте

Депутаты Верховной рады все чаще высказываются о том, что Украине не победить в конфликте. О том, что парламентарии начали переставать верить в победу страны, пишет обозреватель Washington Post (WP) Джош Роджин.

По словам журналиста, почти все официальные лица Украины, с которыми он встречался на Мюнхенской конференции по безопасности, не согласны с высказыванием вице-президента США Камалы Харрис о том, что в конфликте с Украиной «время не на стороне Путина». «Для них бесконечный конфликт означает победу Путина и потерю страны в том виде, в котором они ее знают», — рассказал Роджин.

Как утверждает обозреватель, украинские политики беспокоятся, что администрация президента США Джо Байдена не поддерживает стратегию Киева, которая заключается в активном ведении боевых действий и избегании «затянувшегося тупика».

Депутат Рады Елизавета Ясько в беседе с Роджином заявила, что «окно возможности победы закрывается».

Другой представитель Верховной рады, Алексей Гончаренко, предположил, что если конфликт затянется еще на несколько лет, то Украину ждет пиррова победа. Автор назвал нежелание Байдена отправлять Украине вооружение, которое она запрашивает, одним из неблагоприятных для Киева факторов.

Роджин считает, что при следовании стратегии Запада к следующей годовщине спецоперации «Украина, которую нужно спасать» может перестать существовать.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал встречу формата «Рамштайн» в середине марта и подчеркнул, что скорее всего она состоится в онлайн-формате.

14 февраля в Брюсселе состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Прибывший на переговоры Алексей Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.