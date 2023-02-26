США предупредили Китай о реальных издержках за помощь России

Помощник Байдена предупредил Китай о реальных издержках за помощь России

Китай должен понимать, что его ждут реальные издержки, если он решит помогать России в конфликте с Украиной. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Пекин должен принять самостоятельные решения о предоставлении военной помощи, но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», — предупредил представитель Белого дома.

Салливан также заявил, что президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, однако точной даты беседы пока нет.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что власти КНР рассматривают возможность передачи летального вооружения России. «Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение», — сказал Бернс.