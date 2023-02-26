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19:22, 26 февраля 2023Мир

В Белом доме не исключили разговора Байдена и Си Цзиньпина в обозримом будущем

В Белом доме не исключили, что Байден и Си Цзиньпин созвонятся в обозримом будущем

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, однако точной даты беседы пока нет, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдаленном будущем», — сказал он.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что власти КНР рассматривают возможность передачи летального вооружения России. По словам Бернса, у Вашингтона нет доказательств фактических поставок, так как Пекин еще не принял окончательного решения по данному вопросу.

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Алевтина Запольская
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