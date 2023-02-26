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07:30, 26 февраля 2023Интернет и СМИ

Американский журналист призвал западные СМИ говорить правду об Украине

Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить о конфликте на Украине правду

Фото: Marko Djurica / Reuters

Обозреватель Fox News Кайл Бекер заявил в Twitter-аккаунте, что западные СМИ не освещают конфликт на Украине должным образом и призвал их говорить больше правды о конфликте.

«Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец», — написал американский журналист.

По его словам, отсутствие документальных подтверждений о публикуемых в прессе материалах заставляет его скептически относиться к работе западных журналистов. Такой подход «попахивает жульничеством», а «страшилки о русских» никого не волнуют, считает Бекер.

Журналист рассказал, что в Киеве живет его семья, которая подтверждает, что американские СМИ непропорционально освещают украинский конфликт. Бекер подчеркнул, что задача всех СМИ — «проверять и документировать», а историки затем оценят, что произошло на самом деле.

Ранее обозреватель Washington Post Джош Роджин сообщил, что депутаты Верховной рады все чаще высказываются о том, что Украине не победить в конфликте. Так, парламентарий Алексей Гончаренко предположил, что если конфликт затянется еще на несколько лет, то Украину ждет пиррова победа.

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Марина Совина
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