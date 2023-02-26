Путин заявил о необходимости сохранить страну и ее безопасность

Президент Путин заявил о необходимости сохранения России и обеспечения ее безопасности

России необходимо обеспечивать свою безопасность и поддерживать стратегическую стабильность. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российского лидера спросили, что должны понять США после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Ну, это их дело чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность», — ответил Путин.

В том же интервью президент заявил, что не может представить себе инспекцию солдат США на российских ядерных объектах. По его словам, такое развитие событий было бы смешным.