Путин исключил пребывание солдат США на российских ядерных объектах

Президент Путин назвал смешной возможность пребывания солдат США на ядерных объектах РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не может представить себе инспекцию солдат США на российских ядерных объектах. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», — сказал Путин.

В том же интервью он сообщил, что Запад готов принять Россию в «семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей.