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11:32, 26 февраля 2023Россия

Путин исключил пребывание солдат США на российских ядерных объектах

Президент Путин назвал смешной возможность пребывания солдат США на ядерных объектах РФ

Фото: Kilian Karger / Unsplash

Президент России Владимир Путин заявил, что не может представить себе инспекцию солдат США на российских ядерных объектах. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», — сказал Путин.

В том же интервью он сообщил, что Запад готов принять Россию в «семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей.

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Алевтина Запольская
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