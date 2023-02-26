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11:12, 26 февраля 2023Россия

Путин заявил о готовности Запада принять Россию лишь по частям

Президент Путин: Запад примет Россию в семью цивилизованных народов лишь по частям

Фото: Kir Simakov / Reuters

Запад готов принять Россию в «семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что основная цель Запада — ликвидация России. В интервью Путин также обратил внимание, что попытки Запада переделать мир после развала СССР исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия была вынуждена реагировать.

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Алевтина Запольская
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