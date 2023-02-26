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10:32, 26 февраля 2023Россия

Путин назвал ликвидацию России целью Запада

Президент Путин заявил, что Запад преследует единственную цель — ликвидировать Россию

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

На Западе преследуют единственную цель — ликвидировать Россию. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов. «Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — отметил Путин, назвав основную цель Запада.

В интервью он также обратил внимание, что попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия была вынуждена реагировать. В то же время Путин разъяснил, что РФ не против того, чтобы мир менялся и никогда этому не препятствовала.

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Анна Щербакова
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