Путин назвал ликвидацию России целью Запада

Президент Путин заявил, что Запад преследует единственную цель — ликвидировать Россию

На Западе преследуют единственную цель — ликвидировать Россию. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов. «Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — отметил Путин, назвав основную цель Запада.

В интервью он также обратил внимание, что попытки Запада переделать после развала СССР мир исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия была вынуждена реагировать. В то же время Путин разъяснил, что РФ не против того, чтобы мир менялся и никогда этому не препятствовала.