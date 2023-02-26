Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:40, 26 февраля 2023Бывший СССР

Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»

Глава Минкультуры Ткаченко: Киев инициировал проведение информационного «Рамштайна»

Фото: Pixabay

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев инициирует проведение информационного «Рамштайна». Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время руководство Евросоюза объявит дискуссию на уровне экспертов, а потом на уровне министров.

По словам Ткаченко, он уверен в поддержке «украинской информационной борьбы» на уровне Европейского союза.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал встречу формата «Рамштайн» в середине марта и подчеркнул, что скорее всего она состоится в онлайн-формате. «Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно на военной авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева», — подчеркнул он.

14 февраля в Брюсселе состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Прибывший на переговоры Алексей Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России
Кандидат в президенты США раскритиковал военную помощь страны Украине
Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC
Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»
Назван самый российский фастфуд
Захарова высказалась о внесении доктора Рошаля в список санкций ЕС
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в Берлине
41-летняя Собчак опубликовала видео без макияжа и укладки
Пушилин пообещал освободить все города в ДНР
Советник Пушилина раскрыл детали подрыва ВСУ дамбы в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.