Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»

Глава Минкультуры Ткаченко: Киев инициировал проведение информационного «Рамштайна»

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев инициирует проведение информационного «Рамштайна». Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время руководство Евросоюза объявит дискуссию на уровне экспертов, а потом на уровне министров.

По словам Ткаченко, он уверен в поддержке «украинской информационной борьбы» на уровне Европейского союза.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал встречу формата «Рамштайн» в середине марта и подчеркнул, что скорее всего она состоится в онлайн-формате. «Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно на военной авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева», — подчеркнул он.

14 февраля в Брюсселе состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Прибывший на переговоры Алексей Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.