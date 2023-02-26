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14:56, 26 февраля 2023Россия

В Национальной медпалате рассказали о состоянии Рошаля

Леонид Рошаль был планово госпитализирован, операция прошла успешно

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль был планово госпитализирован, рассказали о его состоянии в Национальной медицинской палате. Комментарий приводит РИА Новости.

Там уточнили, что пока известный хирург остается в больнице, но «с ним все хорошо», операция прошла успешно.

Ранее 26 февраля Mash сообщил, что Леонид Рошаль госпитализирован в реанимацию в Москве, ему провели операцию, диагностировав болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге, а также перелом шейки левого бедра.

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Антон Похиляк
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