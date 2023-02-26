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12:43, 26 февраля 2023Россия

Леонид Рошаль попал в реанимацию

Mash: хирург Рошаль госпитализирован в реанимацию, ему провели операцию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Известный хирург, профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализирован в реанимацию в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Рошаль поступил в больницу еще шесть дней назад. Позднее ему провели операцию, диагностировав болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге, а также перелом шейки левого бедра.

25 февраля стало известно, что Рошаль попал в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ высказалась, что «Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов».

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Антон Похиляк
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