Захарова высказалась о внесении доктора Рошаля в список санкций ЕС

Представитель МИД Захарова назвала кощунством внесение доктора Рошаля в список санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о внесении врача Леонида Рошаля в список санкций Евросоюза (ЕС).

«Доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов», — сыронизировала дипломат.

Захарова задалась вопросом, чем объяснить подобное: «Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно». Однако, по мнению пресс-секретаря МИД, тут есть еще одна причина. «Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — резюмировала Захарова.

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронут банковский сектор, передовые технологии, а также ряд чиновников.