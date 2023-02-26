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08:42, 26 февраля 2023Россия

Пушилин заявил о превращении Украины в полигон НАТО

Пушилин заявил о превращении Украины в полигон НАТО для отработки «кровавых сценариев»

Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что страны Запада превратили Украину в полигон НАТО для удовлетворения собственных целей. Его цитирует ТАСС.

По словам Пушилина, при помощи Украины «НАТО отрабатывает свои самые кровавые военные сценарии». При этом Запад изо дня в день «переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие», добавил врио главы ДНР.

«Мы в самом начале специальной военной операции недооценили только одно — цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнерами», — заключил Пушилин.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории. «Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе и танки, для того, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, это вынудит нас предпринять жесткие ответные действия», — сказал он.

Марина Совина
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