Посол России предупредил Запад о последствиях поставки танков на Украину

Посол России в КНР Моргулов предупредил Запад о жестком ответе на поставки танков Украине

Посол России в КНР Игорь Моргулов предупредил США и страны Европы о последствиях поставки танков на Украину для удара по российской территории. В интервью Global Times он заявил, что в такой ситуации Россия будет вынуждена принять жесткие ответные действия.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе и танки, для того, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, это вынудит нас предпринять жесткие ответные действия», — сказал российский посол.

По его словам, решение США и стран Европы передать Киеву танки привело к эскалации кризиса на Украине и «стало неопровержимым доказательством прямого участия западных стран в конфликте».

Также Моргулов обратил внимание, что танки Leopard 2 оснащены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками, применение которых приводит к загрязнению местности. Если такие снаряды будут переданы Украине, то Россия будет рассматривать их как «грязную бомбу», что приведет к серьезным последствиям, предупредил посол.

«Прекращение огня и прекращение конфликта — это то, к чему мы последовательно призывали, но только при условии соблюдения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов безопасности», — подчеркнул Моргулов.

В конце января президент США Джо Байден сообщил, что правительство страны приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Как уточнил американский лидер, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».