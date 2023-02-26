Военкор назвал последствия передачи польских танков Украине

Военкор Стешин: Польша осталась без нефти после передачи Украине танков Leopard

Военный корреспондент Дмитрий Стешин оценил последствия передачи польских танков Leopard Украине. Об этом он написал в

Telegram-канале.

По словам обозревателя, данное решение лишило Варшаву поставок нефти по трубопроводу «Дружба». «Схема простая: "Нет "Леопардов" — есть нефть, есть "Леопарды" — нет нефти», — написал он.

Накануне глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу. «Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние несколько лет», — написал Обайтек.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что направленные польской стороной танки Leopard уже доставлены на Украину. «Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — заявил политик на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.