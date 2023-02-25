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16:33, 25 февраля 2023Экономика

В Польше заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Orlen сообщила, что поставки российской нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» прекращены

Фото: Kevin Harris / Unsplash

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу. Об этом он написал в Twitter.

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние несколько лет», — написал Обайтек.

Он добавил, что более подробная информация о поставках нефти в страну будет обнародована во вторник, 28 февраля, на конференции по проектам развития.

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В декабре 2022 года сообщалось, что Orlen намерена отказаться от продления контракта на поставки нефти из России. «Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», — пояснила тогда пресс-секретарь компании.

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Никита Савин
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