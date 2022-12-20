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17:11, 20 декабря 2022Экономика

Польша приготовилась отказаться от контрактов на поставки нефти из России

Польская Orlen заявила о готовности отказаться от контрактов на поставки нефти из России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская компания Orlen намерена отказаться от продления контракта на поставки нефти из России, истекающего в начале следующего года, а также хочет разорвать другой контракт на основании санкций со стороны Евросоюза (ЕС), заявила пресс-секретарь компании Эдита Олькович. Ее слова приводит ТАСС.

«Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», — пояснила пресс-секретарь.

Сейчас других контрактов, кроме упомянутых, у компании нет, и второй, который теперь может перестать действовать, заключен на период до 2024 года.

В середине ноября Orlen подала в «Транснефть» заявку на получение в следующем году трех миллионов тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба» — такие объемы следовали бы из действующих договоренностей. Заявку польская сторона назвала технической: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау еще до того заявлял о намерении добиться наложения санкций на поставки нефти по «Дружбе», и Варшава продолжила лоббировать эти меры. Такой сценарий обеспечивал бы стране возможность не платить России неустойку из-за преждевременного расторжения контрактов.

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Платон Щукин
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