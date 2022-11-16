Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»

«Ъ»: польская Orlen подала заявку на получение российской нефти по «Дружбе» в 2023 году

Польская госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник с российской стороны. Собеседник издания в польской нефтяной отрасли подтвердил информацию.

Эмбарго Евросоюза на российскую нефть не касается трубопроводных поставок, однако Варшава, получающая нефть по северной ветке «Дружбы», официально говорила, что откажется от нее с начала следующего года. Пока поставки по долгосрочным контрактам на 2,4 миллиона тонн в год до 2024 года и на 3,6 миллиона тонн в год продолжаются. Второй из них, по-видимому, должен действовать в течение двух первых месяцев 2023-го, что в совокупности дает именно три миллиона тонн.

В «Транснефти» прокомментировали, что могут отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Белоруссию. В Orlen заявили, что переданный российской стороне запрос «представляет собой техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов [на поставку нефти из России], которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». Там утверждают, что процедура «представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности» нефтепровода.

При этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 14 ноября заявил о намерении добиться наложения санкций на поставки нефти по «Дружбе», объяснив, что в таком случае стране не придется платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. «Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал глава МИД.