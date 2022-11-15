Польша решила добиться от ЕС наложения санкций на нефть из «Дружбы»

Глава МИД Польши Рау: Варшава добивается наложения санкций ЕС на нефть из «Дружбы»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о намерении властей республики добиться наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Его слова передает ТАСС.

Рау пояснил, что в случае введения ограничений Польше не придется платить России неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. Он подчеркнул, что Варшава «обязалась использовать» российское топливо лишь до конца этого года. Министр указал, что это касается нефти из северной ветки газопровода «Дружба».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», — сказал глава МИД. Рау отметил, что это является важным моментов для республики. Он уточнил, что Польша надеется на скорейшее принятие нового пакета санкций.

15 октября стало известно о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе». Сообщалось, что работоспособность поврежденного трубопровода была полностью восстановлена.