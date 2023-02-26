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13:57, 26 февраля 2023Россия

В Госдуме пообещали украинским военным неприятный сюрприз

Депутат Госдумы Шеремет заявил о неприятном сюрпризе для ВСУ при наступлении на Крым
СюжетМинобороны:

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал украинским военным неприятный сюрприз, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются провести наступление на южном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет ответил заместителю начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадиму Скибицкому, который заявил, что украинские войска весной будут стремиться «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».

Российский парламентарий заявил, что украинцев в случае агрессии ждет очень неприятный сюрприз. «У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к возвращению Крыма в состав республики военным путем. По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления разной категории разного характера.

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Варвара Кошечкина
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