В Чехии дали совет Украине по урегулированию конфликта с Россией

Чешский политолог Оскар Крейчи посоветовал Украине согласиться на территориальные уступки

Для завершения конфликта с Россией Украине следует согласиться уступить территории. Такой совет для урегулирования конфликта дал чешский политолог Оскар Крейчи, его цитирует РИА Новости.

«Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева», — высказал предположение политолог. Крейчи добавил, что боевые действия на Украине изменили мир, и понадеялся, что конфликт сможет завершиться в 2023 году.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.