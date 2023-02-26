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04:29, 26 февраля 2023Мир

Главы минфинов G20 приняли заявление без учета позиции по Украине

Заявление Минфинов G20 приняли без учета позиции по Украине из-за возражения РФ и Китая

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Главы министерств финансов и центробанков стран «Большой двадцатки» (G7) приняли заявление по итогам встречи без учета позиции по Украине, так как по этому поводу возражали Китай и Россия. Об этом сообщает министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, передает РИА Новости.

«У России и Китая были оговорки, поэтому коммюнике не могло быть опубликовано. Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», — заявила глава министерства.

Отмечается, что все главы министерств согласились с пунктами документа с 1 по 17, за исключением пунктов 3 и 4, где осуждались действия России на Украине.

Ранее стало известно, что Индия высказалась против обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе. По словам одного из собеседников Reuters, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Марина Совина
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