Главы минфинов G20 приняли заявление без учета позиции по Украине

Заявление Минфинов G20 приняли без учета позиции по Украине из-за возражения РФ и Китая

Главы министерств финансов и центробанков стран «Большой двадцатки» (G7) приняли заявление по итогам встречи без учета позиции по Украине, так как по этому поводу возражали Китай и Россия. Об этом сообщает министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, передает РИА Новости.

«У России и Китая были оговорки, поэтому коммюнике не могло быть опубликовано. Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», — заявила глава министерства.

Отмечается, что все главы министерств согласились с пунктами документа с 1 по 17, за исключением пунктов 3 и 4, где осуждались действия России на Украине.

Ранее стало известно, что Индия высказалась против обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе. По словам одного из собеседников Reuters, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.