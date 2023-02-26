Морпех США сравнил Украину с Ираком и Афганистаном

Экс-морпех США Катагнус призвал Запад перестать бахвалиться и сравнил Украину с Ираком

Конфликт на Украине может обернуться для Запада вторым Ираком или Афганистаном, если тот продолжит не учитывать позицию России. Об этом заявил бывший морской пехотинец военно-морских сил США Эрл Катагнус-младший в материале для American Thinker.

Он назвал слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что Россия проиграла в конфликте, «напыщенной пропагандой, граничащей с дезинформацией». Кроме того, заявления чиновников США о том, что российская экономика будет искалечена, а армия — рухнет, Катагнус назвал фантастическими. Он указал, что американцы уже слышали эти заявления раньше.

По его словам, точно в таком же ключе генералы США отзывались о ходе конфликта в Ираке и Афганистане. Теперь же, как пишет экс-морпех, американским «генералам и так называемым военным "экспертам" пришло время перестать бахвалиться».

Ранее замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Уже весной армия Украины хочет атаковать объекты Крыма и Белгородской области.