Морпех США сравнил Украину с Ираком и Афганистаном
Конфликт на Украине может обернуться для Запада вторым Ираком или Афганистаном, если тот продолжит не учитывать позицию России. Об этом заявил бывший морской пехотинец военно-морских сил США Эрл Катагнус-младший в материале для American Thinker.
Он назвал слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что Россия проиграла в конфликте, «напыщенной пропагандой, граничащей с дезинформацией». Кроме того, заявления чиновников США о том, что российская экономика будет искалечена, а армия — рухнет, Катагнус назвал фантастическими. Он указал, что американцы уже слышали эти заявления раньше.
По его словам, точно в таком же ключе генералы США отзывались о ходе конфликта в Ираке и Афганистане. Теперь же, как пишет экс-морпех, американским «генералам и так называемым военным "экспертам" пришло время перестать бахвалиться».
Ранее замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Уже весной армия Украины хочет атаковать объекты Крыма и Белгородской области.
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