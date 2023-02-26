В ГУР заявили о подготовке Киева к нападению на российские территории

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил о подготовке Киевом нападения на Белгород и Крым

Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Уже весной армия Украины хочет атаковать объекты Крыма и Белгородской области, утверждает замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Berliner Morgenpost.

«Мы хотим попытаться вбить клин на российский фронт на юге», — сказал он и отметил, что, возможно, украинские военные также уничтожат склады техники на территории России. Скибицкий добавил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, как это было изначально. По его словам, Минские соглашения — «это история», и «повторять эту ошибку» Киев больше не хочет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев победит. Он отметил, что такой итог неизбежен, если партнеры Украины сдержат все свои слова и сроки, а Киев сделает свое «домашнее задание».

Помимо этого, президент Украины объявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», — сказал Зеленский.

В феврале издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не хотят подталкивать Украину к военному захвату Крыма. Такой намек, по данным газеты, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с экспертами. Политик считает, что возможная атака Киева на Крым означает пересечение «красной линии» для России.