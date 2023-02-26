Во Франции удивились жизни россиян спустя год после начала СВО

Valeurs Actuelles: Россия не ощутила последствий от санкций Запада и перестроила экономику

Французский журналист Мерьядек Раффре заявил, что Россия не ощутила последствий от санкций Запада и перестроила экономику. Своим мнением он поделился в материале для Valeurs Actuelles.

По словам обозревателя, российские граждане почти не заметили изменений. Он обратил внимание, что в Москве магазины хорошо снабжены, а рестораны и ночные клубы переполнены.

Раффре подчеркнул, что Россия смогла стабилизировать рубль, в связи с чем далось избежать катастрофы в промышленном секторе. При этом с российского рынка ушло не так много западных компаний, добавил автор материала.

Ранее сообщалось, что за прошедший год ощущение благосостояния у россиян ослабло по всем основным параметрам. Более половины опрошенных оказались обеспокоены будущим уровнем доходов (59 процентов) и перспективами долгосрочной стабильности (53 процента). Также респонденты отмечали ухудшение эмоционального состояния (39 процентов), физического здоровья (38 процентов)