Во Франции удивились жизни россиян спустя год после начала СВО

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06:42, 26 февраля 2023Интернет и СМИ

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Valeurs Actuelles: Россия не ощутила последствий от санкций Запада и перестроила экономику

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Французский журналист Мерьядек Раффре заявил, что Россия не ощутила последствий от санкций Запада и перестроила экономику. Своим мнением он поделился в материале для Valeurs Actuelles.

По словам обозревателя, российские граждане почти не заметили изменений. Он обратил внимание, что в Москве магазины хорошо снабжены, а рестораны и ночные клубы переполнены.

Раффре подчеркнул, что Россия смогла стабилизировать рубль, в связи с чем далось избежать катастрофы в промышленном секторе. При этом с российского рынка ушло не так много западных компаний, добавил автор материала.

Ранее сообщалось, что за прошедший год ощущение благосостояния у россиян ослабло по всем основным параметрам. Более половины опрошенных оказались обеспокоены будущим уровнем доходов (59 процентов) и перспективами долгосрочной стабильности (53 процента). Также респонденты отмечали ухудшение эмоционального состояния (39 процентов), физического здоровья (38 процентов)

Марина Совина
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