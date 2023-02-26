Бойцы «Вагнера» рассказали об убитых на юге Артемовска

«Вагнер»: большинство убитых на юге Артемовска оказались выходцами с Западной Украины

Убитые и взятые в плен на юге Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины. Об этом РИА Новости рассказал один из командиров группы «Вагнер».

«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — заявил один из бойцов, участвующих в штурме Артемовска с южного направления.

По его словам, в боях с украинской стороны участвуют и так называемые «ветераны АТО» с боевым опытом, но их немного, а также люди, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года, но и их тоже мало.

Тела и документы военнослужащих военных собирает специальная группа эвакуации в составе «Вагнера». При просмотре тела убитого Дмитрия Лебухова была обнаружена правоэкстремистская символика.

Ранее американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска составляет четыре часа. Он назвал бои в районе Артемовска «мясорубкой» и усомнился в силах ВСУ для удержания контроля над городом.